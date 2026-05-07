В столице Баку в рамках международного форума Caspian Agro Week–2026 состоялось официальное открытие «Торгового дома сельскохозяйственной продукции Узбекистана».

Новый объект создан для продвижения узбекского аграрного экспорта и расширения присутствия продукции страны на региональных рынках.

В церемонии открытия приняли участие министр сельского хозяйства Узбекистана Иброхим Абдурахмонов, посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов, министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов, министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрахим Юмаклы, а также министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давид Сонгулашвили. Представители стран-участниц символически открыли торговый дом в рамках форума.

Созданный торговый дом будет использоваться как площадка для демонстрации агропромышленного потенциала Узбекистана на международном уровне. Он также призван способствовать расширению экспортных возможностей национальных производителей и укреплению торгово-экономических связей в регионе.

Отмечается, что проект отражает курс на развитие открытого и взаимовыгодного сотрудничества между странами, направленного на углубление экономических отношений и укрепление стратегического партнёрства.

Дополнительно подчеркивается, что торговый дом обеспечит прямой доступ продукции узбекского сельского хозяйства на рынок Азербайджана, упростит экспортные процедуры и создаст новые возможности для выхода производителей на зарубежные рынки.