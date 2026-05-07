10 мая в Азербайджане пройдет пробный экзамен второго этапа вступительных экзаменов в вузы.
Как сообщили в Государственном экзаменационном центре Азербайджана, в экзамене примут участие 5554 абитуриента.
Испытания состоятся в 26 зданиях в Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Хачмазе и Лянкяране.
Экзамен начнется в 10:00. Допуск участников завершится в 09:45, после этого опоздавших в здания пускать не будут.
Для участия необходимо предъявить оригинал удостоверения личности и пропускной лист. Экзамен продлится три часа.