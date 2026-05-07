На участке улицы Рашида Бейбутова в Баку, от улицы Сахиба Зейналова до улицы Аббасгулу ага Бакиханова, будут проведены ремонтные работы.

Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, в связи с проведением работ движение транспортных средств на указанном участке будет полностью ограничено с 22:00 8 мая до 23:00 9 мая.

В агентстве призвали водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, заранее планировать маршруты движения и пользоваться альтернативными дорогами.