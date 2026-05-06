В ресторане Dehli в Баку выявлены серьезные санитарные нарушения.

По информации Агентства продовольственной безопасности Азербайджана, предприятие функционировало в антисанитарных условиях, а принципы технологической последовательности не соблюдались.

В ходе проверки также было установлено, что на кухне и оборудовании не проводились регулярные работы по уборке, дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Кроме того, в объекте отсутствовало складское помещение для хранения продовольственного сырья, а в кухонной зоне были повреждены пол и потолок.

По данному факту в отношении руководства предприятия составлен административный протокол.

Деятельность объекта ограничена до полного устранения выявленных нарушений.