Американский телеканал Fox и платформа по поиску работы Indeed объявили о вакансии «главного зрителя чемпионата мира по футболу» с зарплатой 50 тысяч долларов.

Как сообщают зарубежные СМИ, президент по маркетингу Fox Sports Роберт Готтлиб отметил, что чемпионат мира по футболу станет историческим турниром, требующим столь же нестандартного подхода к подбору персонала.

По его словам, один увлечённый кандидат получит «работу всей жизни», чтобы прочувствовать каждый матч, каждую команду и каждый яркий момент турнира.

В обязанности сотрудника войдёт просмотр всех 104 матчей, создание контента, а также участие в мероприятиях во время трансляций на Таймс-сквер.

Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.