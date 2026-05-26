В Иране казнили 34-летнего бывшего чемпиона ММА, международного рефери Голамрезу Хани Шекараба, признав его виновным в шпионаже и сотрудничестве с израильской разведкой.

Приговор был приведен в исполнение через повешение в тюрьме.

Хани Шакараб до ареста проживал в Турции и был задержан в прошлом году иранскими силами безопасности во время поездки в Ирак с религиозным паломничеством по просьбе родственника, после чего передан Ирану.

Его брат, 43-летний Эсмаил Хани, также был арестован по этому же делу по политическим обвинениям и отбывает тюремное заключение в Центральной тюрьме Ардебиля.