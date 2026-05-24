В болгарском городе Самоков завершился чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 15 лет. Как сообщили Trend в Федерации борьбы Азербайджана, в заключительный день соревнований пять азербайджанских борцов вольного стиля поднялись на пьедестал почета.

Юсиф Абдуллаев (38 кг), завершивший все схватки до финала досрочными победами, сохранил победную традицию и в решающем поединке. Азербайджанский спортсмен одержал уверенную победу над Рези Йобидзе со счетом 10:0 и стал чемпионом Европы.

Эльман Исмаилов (41 кг) в финале уступил болгарскому борцу Симеону Великову со счетом 4:15 и завоевал серебряную медаль.

Мухаммад Керимов (44 кг) одержал победу над белорусом Александром Гамовым со счетом 16:6 и стал обладателем бронзовой награды.

Адам Гулиев (52 кг) в финале проиграл россиянину Бадруддину Магомедову со счетом 7:9 и завершил турнир на втором месте.

Юсиф Гусейнов (62 кг) в поединке за бронзовую медаль оказался сильнее россиянина Заура Нажмудинова — 5:0.

Таким образом, сборная Азербайджана по вольной борьбе завоевала на первенстве континента шесть медалей. Напомним, что днем ранее Эльвин Наджафзаде (85 кг) поднялся на высшую ступень пьедестала почета.