Первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев резко высказался о решении 13-летнего Александра Плющенко, сына олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сменить спортивное гражданство и начать выступления за Азербайджан. Его комментарий приводит «Матч ТВ».

По словам Свищева, подобный шаг для него является неприемлемым и не имеет оправданий. Он также отметил, что Евгению Плющенко следовало бы публично разъяснить мотивы такого решения.

Ранее, 21 мая, стало известно, что Александр Плющенко перешёл под спортивный флаг Азербайджана.