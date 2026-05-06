Вооруженные силы Ирана не проводили в последние дни никаких военных операций против ОАЭ, однако готовы дать решительный ответ на любую агрессию со стороны Эмиратов. Об этом заявил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» ВС Ирана Ибрагим Зольфагари, сообщает Mehr.

«Вооруженные силы Исламской Республики Иран в последние дни не проводили никаких ракетных и беспилотных операций против ОАЭ. Если бы такие действия имели место, мы бы решительно и открыто об этом заявили. Поэтому доклад Министерства обороны этой страны категорически опровергается и не имеет никаких оснований», — отметил он.

Зольфагари подчеркнул, что если с территории ОАЭ будет предпринята какая-либо военная акция против иранских островов, портов и побережья, Тегеран даст «сокрушительный ответ».