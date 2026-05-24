Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что в Узбекистан направлена консультативная делегация по образцу взаимодействия с Азербайджаном.

«Братские и дружественные страны, которых мы искренне поддерживаем, хотят, чтобы мы создали структуру вооруженных сил, аналогичную турецкой.

В рамках продолжающегося военно́го сотрудничества с дружественной и братской страной Узбекистаном, с которой нас связывают глубокие исторические и культурные узы, консультативная делегация под руководством нашего генерал-майора была направлена в Узбекистан, так же как и в Азербайджан.