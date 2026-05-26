Сызранский нефтеперерабатывающий завод, расположенный на реке Волга и принадлежащий компании «Роснефть», остановил работу после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, это уже шестой нефтеперерабатывающий завод в России, который прекратил работу с начала мая.

Атака украинских беспилотников привела к повреждению ключевой установки первичной переработки нефти на Сызранском НПЗ. Речь идет о блоке дистилляции нефти CDU-6, который обеспечивает более 70% производственных мощностей предприятия. По данным источников Reuters, восстановительные работы на Сызранском НПЗ могут занять около месяца.

Мощность завода в Сызрани составляет 8,5 млн тонн нефти в год, или около 170 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, 21 мая об украинской атаке на НПЗ в Сызрани Самарской области сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.