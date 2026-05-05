Объявлены участники поединков турнира UFC Fight Night Baku, который пройдет на Национальной гимнастической арене 27 июня.

В главном бою азербайджанский легковес Рафаэль Физиев сразится с мексиканцем Мануэлем Торресом. Физиев выступает в UFC с 2019 года и имеет семь побед при пяти поражениях. У Торреса — пять побед и одно поражение с момента дебюта в 2022 году.

Также в рамках турнира состоится бой в среднем весе между российским бойцом Шарабутдином Магомедовым (Шара Буллет) и бразильцем Мишелем Перейрой. Магомедов с 2023 года одержал пять побед при одном поражении, а Перейра с 2019 года имеет десять побед и пять поражений.