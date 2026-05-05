Министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев провёл ряд официальных встреч в рамках выставки оборонной, авиационной и космической промышленности «SAHA 2026», проходящей в Стамбуле.

Министр встретился с представителями оборонной промышленности различных стран, обсудив вопросы военно-технического сотрудничества, совместных производственных проектов и расширения взаимодействия в сфере инновационных технологий.

В ходе встреч особое внимание было уделено внедрению новых технологий в оборонной промышленности, промышленному сотрудничеству и вопросам региональной безопасности.

Отмечается, что проведённые в рамках выставки переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между Азербайджаном и странами-партнёрами в сфере оборонной промышленности.