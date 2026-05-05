Президент США Дональд Трамп заявил, что стоимость нефти резко снизится по завершении американо-израильской войны с Ираном.

«Все ошибались. Они думали, что энергоносители будут стоить по 300 долларов за баррель. Но сейчас цена держится примерно на уровне 100 долларов», — отметил он, выступая в Белый дом на мероприятии в поддержку малого и среднего бизнеса.

По словам главы государства, после окончания конфликта цены на нефть «значительно упадут». «Я прогнозирую, что это произойдет очень быстро — до уровней, которых вы раньше не видели», — подчеркнул он.

В качестве аргумента Трамп привел ситуацию в Ормузском проливе, где, по его утверждению, скопилось большое количество загруженных нефтью танкеров. «Они фактически заблокированы», — сказал он, имея в виду Иран.