Президент США Дональд Трамп заявил, что Южной Корее следует рассмотреть участие в американских военных операциях в районе Ормузского пролива. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, поводом для обсуждения стала информация о взрыве и пожаре на судне, оператором которого является южнокорейская компания HMM. Американский лидер утверждает, что инцидент затронул только это судно и не привёл к дополнительному ущербу при прохождении через пролив.

Он также сообщил, что глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов Дэн Кейн во вторник проведут брифинг для журналистов, где представят обновлённые данные по ходу американо-израильской операции против Ирана.

Тем временем телеканал Fox News передал, что Трамп направил Ирану «новое предупреждение». По его словам, в случае атак на американские корабли в регионе Тегеран может столкнуться с «жёсткими последствиями». При этом президент США отметил, что Иран, по его мнению, стал «более податливым» в переговорах по возможному урегулированию конфликта.