Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран будет «стерт с лица земли» в случае атаки на американские корабли, сопровождающие торговые суда в районе Ормузского пролива. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, Соединённые Штаты продолжают наращивать военное присутствие в регионе.

«У нас гораздо больше оружия и боеприпасов более высокого качества, чем было раньше. У нас лучшее оборудование. У нас есть ресурсы по всему миру, базы по всему миру. Все они снабжены оборудованием. Мы можем использовать всё это и будем использовать, если это потребуется», — заявил он.

Тем временем телеканал CNN со ссылкой на источники сообщает, что США и Израиль рассматривают возможность нанесения ударов по Ирану в ближайшие 24 часа. По информации журналистов, потенциальная операция может стать ответом на недавние атаки по объектам в Объединённых Арабских Эмиратах на фоне эскалации вокруг Ормузского пролива.

Официальных подтверждений возможных ударов со стороны Вашингтона и Тель-Авива на данный момент не поступало.