Власти Объединенных Арабских Эмиратов осудили атаку Ирана на танкер государственной нефтяной компании ADNOC, совершенную с использованием беспилотников во время его прохода через Ормузский пролив.

Об этом говорится в заявлении эмиратского МИД.

«ОАЭ самым решительным образом осуждают и выражают крайнее возмущение в связи с иранским террористическим нападением на танкер компании ADNOC с использованием двух беспилотников во время его прохода через Ормузский пролив», — говорится в заявлении, опубликованном в X. Как отмечается, в результате атаки никто не пострадал.

14:03 Военно-морские силы армии Ирана заявили, что воспрепятствовали прохождению американскими эсминцами Ормузского пролива.

«Благодаря решительному и оперативному реагированию военно-морских сил армии исламской республики было предотвращено вхождение в район Ормузского пролива вражеских американско-сионистских эсминцев», — говорится в сообщении, которое приводит иранская гостелерадиокомпания.

По сообщению агентства Fars, Иран атаковал корабль США, который попытался пройти через Ормузский пролив, проигнорировав предупреждения.