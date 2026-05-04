Правление Центрального банка Азербайджана внесло изменения в «Правила проведения операций резидентов в иностранной валюте, а также операций нерезидентов в национальной и иностранной валюте».

Соответствующее решение подписал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов.

Согласно решению, при наличии специального поручения Кабинета министров (решения, распоряжения, обращения, резолюции) переводы средств, осуществляемые резидентами и нерезидентами для оплаты импортируемых в Азербайджан товаров и услуг, в том числе авансовые платежи, будут выполняться без представления импортного контракта, таможенной декларации и каких-либо иных документов. В этом случае копия документа, подтверждающего специальное поручение, будет храниться в банке.

Кроме того, в соответствии с новой нормой, если авансовый платеж предназначен для импорта в Азербайджан продукции оборонного назначения (военной техники боевого назначения, вооружения, боеприпасов, оборудования для их проектирования и производства, комплектующих и запасных частей, а также научно-технической информации, сырья, материалов и технологий), а также для выполнения работ или оказания услуг, связанных с такими товарами, в банк может быть представлен соответствующий документ Министерства оборонной промышленности.

В этом случае копия письма также будет храниться в банке.