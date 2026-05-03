Азербайджанские дзюдоисты сегодня, выступая на трёх различных турнирах, в общей сложности завоевали 5 медалей.

Молодые дзюдоисты добились 3 наград на стартовавшем в Стамбуле (Турция) Кубке Европы, передает Азертадж.

Нихад Мамишов (66 килограммов) победил всех своих соперников и завоевал первое место на турнире. Айхан Мирзазаде (60 килограммов) и Садиг Исгандерли (66 килограммов) заняли третье место.

Сборная Азербайджана с 1 золотой и 2 бронзовыми медалями заняла 3-е место в общем командном зачёте среди 27 стран, а среди юношей — 2-е место.

Юношеская сборная Азербайджана по дзюдо завоевала одну медаль в первый день Кубка Европы, проходящего в Тбилиси (Грузия). Фарид Рза-заде (50 кг) победил всех соперников и поднялся на высшую ступень пьедестала. В финале он одолел армянского спортсмена Армена Матевосяна.

Кроме того, Рашид Мамедалиев (73 кг) завоевал бронзовую медаль на турнире «Большой шлем», проходящем в Душанбе (Таджикистан). Это первая медаль сборной Азербайджана на данном турнире.