Поездка временной поверенной в делах посольства США в Баку Эми Карлон в Агдам и Физули подтверждает расширение американо-азербайджанского сотрудничества.

Об этом говорится в публикации на странице дипмиссии в соцсети Х.

«Поездка Карлон на этой неделе как в Агдам, так и в Физули вновь подтверждает расширение американо-азербайджанского сотрудничества после подписания в феврале Хартии стратегического партнерства президентом [Азербайджана] Ильхамом Алиевым и вице-президентом США [Джей Ди] Вэнсом, а также наше общее обязательство по содействию миру, стабильности и долгосрочному восстановлению на Южном Кавказе», — подчеркивается в публикации.

В публикации также отмечается, что Эми Карлон посетила недавно заселённый жилой квартал, центр DOST и местную среднюю школу, подчеркнув роль инфраструктуры, образования и социальных услуг в восстановлении местных сообществ.