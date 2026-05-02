Тегеран начал снижать объемы производства нефти, чтобы избежать переполнения хранилищ в условиях американских ограничений на судоходство, отмечает Bloomberg.

По данным источников, иранская сторона приступила к снижению объемов заблаговременно.

Отмечается, что местные инженеры обладают достаточным опытом для безопасной консервации скважин. Это позволит избежать серьезного ущерба для инфраструктуры и оперативно возобновить производство в будущем.

США ввели морскую блокаду Ирана 13 апреля. Американские военные заявили о намерении блокировать движение всех судов, направляющихся к портам республики или отплывающих от ее берегов.