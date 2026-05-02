Восстановление коммуникаций и развитие надёжной инфраструктуры формируют новые экономические возможности на Южном Кавказе, отвечающие интересам и Азербайджана, и Армении, а также способствуют укреплению мира и стабильности в регионе.

Об этом заявил посол Европейского союза в Ереване Василис Марагос, передают армянские СМИ.

По его словам, проект «Маршрут Трампа» (TRIPP) чётко и практически определяет, как развивать транзитную связность на территории Армении и как восстановить коммуникации между Арменией и Азербайджаном.

«ЕС также поддерживает заинтересованность участия Армении в Транскаспийском транспортном коридоре (Среднем коридоре)», — добавил он.

Дипломат отметил, что договорённости между Баку и Ереваном в августе 2025 года стали «историческим прорывом» после многолетнего конфликта и были положительно восприняты Евросоюзом.

«Мы призываем обе стороны как можно скорее продвинуться к подписанию и ратификации мирного договора. С августа 2025 года мы стали свидетелями ряда беспрецедентных шагов в рамках двустороннего мирного процесса, направленных на обеспечение необратимости мира и дальнейшую институционализацию процесса. Не следует недооценивать эту новую обстановку и позитивную динамику. Это основа для долгосрочного и взаимовыгодного примирения. Необходимо сделать ещё больше для примирения двух обществ», — сказал Марагос.