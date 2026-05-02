Ситуация вокруг возможного закрытия Ормузского пролива станет одной из центральных тем на предстоящих переговорах лидеров Китая и США, заявил постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун. Об этом сообщает Al Jazeera.

По словам китайского дипломата, поддержание режима прекращения огня и восстановление судоходства через Ормузский пролив являются «неотложными приоритетами» для международного сообщества.

Он также отметил, что данный вопрос окажется в числе ключевых, если ситуация не изменится к моменту запланированного визита президента США Дональд Трамп в Пекин.

Ормузский пролив считается одним из важнейших мировых маршрутов поставок нефти и газа, и любые ограничения его работы вызывают обеспокоенность на глобальных энергетических рынках.

Трамп планирует посетить Китай 14-15 мая, чтобы встретиться с президентом Си Цзиньпином. Это его первая поездка в конкурирующую державу с момента возвращения в Белый дом в январе 2025 года.