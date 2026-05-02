Иран выдвинул новое предложение, предусматривающее открытие Ормузского пролива и снятие американской блокады ещё до начала переговоров по ядерной программе. Об этом сообщил высокопоставленный иранский чиновник, передаёт Reuters.

По словам источника, Тегеран предлагает отложить обсуждение наиболее сложного вопроса — ядерной программы — на финальный этап переговоров, чтобы создать более благоприятную атмосферу для достижения договорённостей.

«В рамках этого подхода переговоры по более сложной ядерной теме перенесены на заключительный этап, чтобы сформировать более конструктивную обстановку», — отметил чиновник на условиях анонимности.

Как уточняется, соответствующее предложение уже было официально передано Соединённым Штатам через посредников. Однако ранее президент Дональд Трамп отверг эту инициативу.

Согласно плану, предложенному Ираном, в случае достижения соглашения военные действия должны быть прекращены при гарантиях того, что США и Израиль не будут предпринимать новых атак. В свою очередь, Тегеран готов открыть Ормузский пролив для судоходства, а Вашингтон — снять действующие ограничения.