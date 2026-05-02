В последние дни наблюдается проведение кампании по дезинформации, направленной против Азербайджана, а также против мирной повестки между Баку и Ереваном. Об этом говорится в заявлении Временной комиссии Милли Меджлиса по противодействию иностранному вмешательству и гибридным угрозам, распространенном в связи с информационной кампанией, проводимой проармянскими кругами против Азербайджана.

«В ходе мониторингов, проведенных Комиссией в рамках своих полномочий, было установлено, что кампания ведется целенаправленно и вокруг единого тезиса армянскими лоббистскими организациями, действующими в различных странах мира, определенными влиятельными и занимающими должности гражданами иностранных государств, а также органами медиа», — подчеркивает комиссия.

Она отмечает, что армянские лоббистские организации на этот раз провели кампанию по очернению Азербайджана, избрав иную тактику — создавая ажиотаж вокруг нескольких вопросов, в том числе вымышленного «геноцида армян», «армянских военнопленных» и объектов в городе Ханкенди. В то же время были выявлены факты того, что для того, чтобы это не выглядело как скоординированная кампания, тезисы передавались участникам через закрытые каналы, электронную почту и зашифрованные платформы обмена сообщениями.

Согласно выводам комиссии, в антиазербайджанской кампании особой активностью отличились армянские лоббистские организации, базирующиеся в США, Европе и России.

«Анализ кампании на платформе социальной сети «X» за последнюю неделю показал, что было сделано более 220 публикаций с 130 различных аккаунтов, в общей сложности зафиксировано около одного миллиона взаимодействий. Публикации в основном делались с аккаунтов блогеров армянского происхождения, армянских новостных сайтов, а также проармянских иностранных блогеров и активистов», — подчеркивает комиссия.

Кроме того, в ряде не столь влиятельных онлайн-изданий, действующих в перечисленных ниже зарубежных странах, также были опубликованы материалы на основе аналогичных тезисов: США, Великобритания, Бельгия, Польша, Италия, Мексика, Испания, Грузия, Израиль, Ватикан, Греция, Индия, Россия, Армения и др.

«Факты, установленные Комиссией, в очередной раз свидетельствуют о том, что эти круги, ставящие личные цели выше всего и некогда извлекавшие большие дивиденды из конфликта, используя все средства, в том числе услуги, своих ставленников в парламентах иностранных государств, ряда мэров городов, лиц, занимающих или занимавших в прошлом определенные должности, пытаются нанести удар по продолжающемуся хрупкому мирному процессу между Арменией и Азербайджаном, испортить межгосударственные отношения», — подчеркивается в заявлении временной комиссии ММ.