Неправительственные организации Азербайджана направили открытое письмо председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Антониу Коште, а также главам государств и правительств, участвующим в 8-м саммите Европейского политического сообщества и саммите ЕС–Армения.

«Уважаемая госпожа Урсула фон дер Ляйен, уважаемый господин Антониу Кошта, уважаемые главы государств и правительств, участвующие в 8-м Саммите Европейского политического сообщества и Саммите ЕС–Армения!

Южный Кавказ переживает значительную трансформацию после саммита в Вашингтоне прошлым летом. Азербайджан и Армения продвигаются к устойчивому миру.

По мере того как Европа углубляет связи с Южным Кавказом, мы, нижеподписавшиеся представители гражданского общества Азербайджана и организаций по защите прав человека, призываем вас поддержать процесс мира и нормализации между Азербайджаном и Арменией, а также обратить внимание на гуманитарные проблемы, с которыми сталкивается Азербайджан, включая вопрос пропавших без вести и минную угрозу.

В настоящее время со времён Первой Карабахской войны пропали без вести около 4000 граждан Азербайджана, среди них 71 ребёнок, 287 женщин и 319 пожилых людей. Существуют серьёзные доказательства того, что эти люди были подвергнуты пыткам и убиты, что является военными преступлениями.

Более 30 лет Армения не предоставляет информацию о судьбе этих людей и местах массовых захоронений. Страдания семей пропавших без вести остаются гуманитарной трагедией, которой международное сообщество уделяет недостаточное внимание.

С момента освобождения территорий Азербайджана в 2020 году было обнаружено 32 массовых захоронения. По найденным останкам установлены личности 91 человека, которые были преданы земле. Эти захоронения стали долгожданным утешением для их семей.

Некоторые армянские полевые командиры заявляли, что располагают информацией о местах массовых захоронений азербайджанцев, погибших в Первую Карабахскую войну. Мы призываем вас оказать давление на Армению с целью допроса этих лиц и передачи информации о местах массовых захоронений Азербайджану.

Другой важной гуманитарной проблемой является загрязнение освобождённых территорий Азербайджана минами. Отказ Армении предоставить полные и точные карты мин привёл к гибели и ранениям более 400 человек с момента окончания Второй Карабахской войны в 2020 году. Эта «скрытая война» замедляет восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре и препятствует безопасному и достойному возвращению сотен тысяч вынужденных переселенцев.

Учитывая вышеизложенное, мы призываем вас побудить Армению раскрыть информацию о пропавших без вести азербайджанцах и предоставить точные карты мин освобождённых территорий. Решение этих вопросов может стать практическим шагом со стороны Армении в деле укрепления доверия.

Мы надеемся, что в ходе вашего предстоящего визита в Армению вы продемонстрируете коллективную решимость Европы в решении этих гуманитарных проблем, серьёзно влияющих на Азербайджан», — говорится в письме.

Подписи:

Рамиль Искендерли — председатель правления Национального форума НПО Азербайджана

Кюнуль Бейбутова — председатель Общественного объединения «Семьи пропавших Карабаха»

Эмир Алиев — председатель Общественного объединения «Центр по продвижению прав человека»

Новелла Джафарова — председатель Общественного объединения «Общество защиты прав женщин Азербайджана имени Д. Алиевой»

Саадат Бананярлы — председатель Общественного объединения «Азербайджанское национальное отделение Международного общества прав человека»

Хафиз Сефиханов — председатель Общественного объединения «Азербайджанская кампания против мин»

Рей Гасымов — председатель Общественного объединения «Ассоциация пострадавших от мин в Азербайджане»

Алимамед Нуриев — руководитель Фонда конституционных исследований

Саида Годжаманлы — председатель Общественного объединения «Защита прав человека и законности»

Ирада Рзазаде — председатель Общественного объединения «Во имя социального благополучия граждан»

Огуз Мамедов — председатель Общественного объединения «Занги — изучение исторического наследия»

Фуад Мамедов — председатель президиума Азербайджанской культурной ассоциации «Симург»

Заур Ибрагимли — председатель Общественного объединения «Центр социально-экономических исследований “Приоритет”»

Хатира Велиева — член правления Национального форума НПО Азербайджана

Эльшад Эйвазов — председатель Общественного объединения «Независимые журналисты»

Севиндж Ализада — председатель Общественного объединения «Зафер» (поддержка семей шехидов)

Умуд Рагимоглу — президент Международного Евразийского пресс-фонда

Заур Мамедов — председатель Общественного объединения «Бакинский клуб политологов»

Аяз Мирзаев — председатель Общественного объединения «Сеть журналистов Азербайджана»

Хаджи Абдулла — председатель Общественного объединения «Общества Зангезура»

Фариз Халилли — председатель Общественного объединения «Мирас» (поддержка изучения культурного наследия)

Лала Сардарлы — председатель Общественного объединения «Содействие сохранению и популяризации образцов прикладного искусства»

Шахла Нагиева — председатель Общественного объединения «Негасимый факел» (культурные связи)

Тунзаля Абдулалимова — председатель Общественного объединения «Во имя Родины» (поддержка семей шехидов)

Фарида Миришова — председатель Общественного объединения «Из» (поддержка развития культуры)

Джейран Гасанова — председатель Общественного объединения «Поддержка матерей шехидов»

Халид Казымов — председатель Общественного объединения «Региональный центр прав человека и медиа»

Кярамат Исмаилов — председатель Общественного объединения «Центр экономического и социального развития»

Фикрет Юсифов — председатель Общественного объединения «Экономикс» (международные экономические исследования)

Агиль Джамал — председатель Общественного объединения «Общие ценности»

Шалала Гасанова — председатель Общественного объединения «Поддержка развития связей с общественностью»

Варис Йолчиев — генеральный директор Фонда литературы Азербайджана

Хатаи Алекперов — председатель Общественного объединения «Очаг Деде Алескера»

Дильгам Ахмед — председатель Общественного объединения «Чапар» (Центр изучения национального наследия)

Джасарат Гусейнзаде — председатель Общественного объединения «Поддержка информационных и социальных инициатив»