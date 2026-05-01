Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым обсудил позицию исламской республики по вопросу завершения конфликта с США и Израилем. Об этом говорится в заявлении иранского МИД.

«В ходе телефонного разговора в пятницу вечером министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обменялся мнениями с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по поводу последних позиций и инициатив Исламской Республики Иран по завершению войны и агрессии Соединенных Штатов и сионистского режима», — сообщили в ведомстве.