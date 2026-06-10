Азербайджан последовательно развивает Средний коридор с момента обретения независимости, заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.

По его словам, после урегулирования конфликта между Баку и Ереваном и установления мира в регионе внешняя политика Азербайджана получила новые измерения и возможности, а также вышла на новые географические направления.

«Азербайджан – страна Южного Кавказа. В то же время, мы принадлежим к семье Центральной Азии и региону Каспийского моря. Азербайджан имеет идентичности, связанные с Европой и Ближним Востоком. Все эти ценности не противоречат друг другу, а сочетаются между собой. После урегулирования конфликта с Арменией Азербайджан перешел к концепции «средней силы». Для нас концепция «средней силы» измеряется не только размерами, экономикой и населением. Это – сеть партнерств стран», – сказал Гаджиев во время выступления в онлайн-формате на Транскаспийском форуме.