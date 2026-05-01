Парламентская ассамблея тюркских государств (ТЮРКПА) поддержала решение Милли Меджлиса Азербайджана о прекращении сотрудничества с Европейским парламентом.

Cоответствующее заявление опубликовано от имени генсека организации Рамиля Гасана.

В документе подчеркивается, что данное решение стало результатом предвзятой и необоснованной позиции Европейского парламента по отношению к Азербайджану, которая сохраняется на протяжении длительного периода.

«За последние шесть лет Европейский парламент демонстрировал враждебный подход к Азербайджану и принял более 10 политически мотивированных документов, включая последнюю резолюцию от 30 апреля 2026 года», — говорится в заявлении.

В ТЮРКПА подчеркнули, что парламентские ассамблеи должны выступать платформой для конструктивного диалога и добросовестного сотрудничества, в том числе с парламентами стран, не являющихся членами соответствующих структур.