Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал европейских лидеров за лицемерие относительно его контактов с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Фицо, он получает массу критики за встречи с Путиным, но потом «в туалетах Брюсселя» у него выспрашивают подробности этих встреч.

«Я встречаюсь с Путиным, и все критикуют меня. Когда я возвращаюсь, все в туалетах в Брюсселе спрашивают меня, что он сказал. Почему же они сами не пойдут пообщаться с ним?», — заявил Фицо на встрече со студентами в Ружомбероке.

Словацкий премьер подчеркнул, что для разрешения глобальных конфликтов и снижения напряженности необходимо общение.

В ходе встречи Фицо также подтвердил свои планы посетить Москву и принять участие в мероприятиях, связанных с празднованием Дня Победы.