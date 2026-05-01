Несмотря на то что армяно-азербайджанский конфликт завершился, гуманитарные последствия, вызванные этим конфликтом, по-прежнему остаются на повестке.

Об этом заявил журналистам помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Помощник президента также прокомментировал обращение представителей ряда неправительственных организаций в Армении, связанное с лицами армянского происхождения, содержащимися в Азербайджане, накануне мероприятия Европейского политического сообщества, которое пройдёт в Ереване:

«Вопрос, связанный с этими лицами, также подвергается политизации. Между тем здесь действует право: в отношении указанных лиц судебными органами Азербайджанской Республики на законной основе приняты соответствующие решения. Если есть преступление, есть и наказание. В отношении военных преступников предприняты необходимые правовые шаги в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, а также основами международного гуманитарного права. Господин президент назвал этот процесс Нюрнбергским судом Азербайджанской Республики. Однако в случае подобных обращений институты гражданского общества Армении также должны прояснить, что граждане Азербайджанской Республики по-прежнему продолжают страдать от минной проблемы. Кроме того, в последнее время различные круги в Армении по тем или иным вопросам, связанным с процессами восстановления и строительства в городе Ханкенди и других городах, занимают ошибочную и провокационную позицию.

Здесь следует отметить, что на этих территориях нашей страной ведутся масштабные работы по восстановлению и строительству, и в рамках этого процесса предпринимаются соответствующие шаги в отношении некоторых сооружений, незаконно возведённых в период оккупации. В соответствии с принципами градостроительства этих территорий и Женевскими конвенциями различные строительные работы, осуществлённые оккупирующей стороной в период оккупации с нарушением права собственности и суверенитета данной страны, считаются незаконными. Снос таких незаконных строительных объектов и приведение их в соответствие с общими планами градостроительства и урбанистики является одним из необходимых условий. Наша страна также предпринимает шаги в этом направлении».