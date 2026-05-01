Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что резолюцию Европейского парламента по Азербайджану можно назвать дипломатическим позором. Об этом он сказал журналистам в Ханкенди.

По словам Гаджиева, подобная политика Европейского парламента вызывает сожаление.

«Решения, принятые Европейским парламентом, не имеют никакого значения для Азербайджанской Республики. У Азербайджана нет никаких обязательств перед этим институтом. У Европейского парламента также нет мандата на выражение позиции по подобного рода вопросам», — сказал Гаджиев.