Судьба около 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести в Первой Карабахской войне, все еще остается неизвестной, несмотря на многочисленные обращения к армянской стороне по различным каналам.

Об этом помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил журналистам в Ханкенди.

«Мы до сих пор не можем получить информацию примерно о 4 тысячах наших граждан. Этот вопрос остается открытым, и мы неоднократно обращались к армянской стороне. В последний раз, когда представители гражданского общества Армении находились в Азербайджане, мы также подняли этот вопрос. Информация может быть предоставлена на основе свидетельств очевидцев», — отметил он.

Хикмет Гаджиев также подверг критике деятельность Международного комитета Красного Креста, подчеркнув, что организация не выполнила в полной мере возложенный на нее гуманитарный мандат.

«Все 30 лет Азербайджан создавал исключительные условия для деятельности МККК на своей территории, в том числе на освобожденных землях. Однако организация не довела свою работу до конца и не выполнила свой мандат в полной мере, несмотря на то, что именно гуманитарные вопросы лежат в основе этого мандата», — заявил он.