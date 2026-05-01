Предстоящий в Азербайджане Всемирный форум городов (WUF13) станет значимой платформой для обмена международным опытом и глобального диалога в области градостроительства.

Об этом заявил помощник президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на встрече с членами аккредитованного в нашей стране дипломатического корпуса в Карабахском университете.

Он отметил, что проводимые в Карабахе и Восточном Зангезуре в постконфликтный период восстановительные работы, градостроительство и возведение инфраструктуры создают уникальную модель, которой можно поделиться с международными партнерами с точки зрения опыта восстановления.

Помощник президента призвал государства-члены и учреждения ООН к активному участию в форуме, заявив, что эта платформа создаст условия для формирования новых идей по планированию городов будущего.