Главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Аббас Арагчи в ходе сегодняшнего телефонного разговора обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

Как сообщает пресс-служба министра иностранных дел Ирана, сегодня утром также состоялись телефонные разговоры Арагчи с турецким коллегой и главами МИД ряда стран Ближнего Востока — Египта, Катара, Саудовской Аравии и Ирака.

Согласно информации, в рамках этих контактов глава МИД Ирана проинформировал коллег о последних позициях и инициативах Ирана, направленных на прекращение военных действий против Ирана со стороны США и Израиля.