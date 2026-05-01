Визит делегации Азербайджана в Армению был историческим событием. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, выступая перед дипломатическим корпусом в Карабахском университете.

По его словам, Азербайджан и Армения продвигаются к миру, и международные партнёры не должны возвращать регион к устаревшим нарративам.

Гаджиев отметил, что на Южном Кавказе формируется новый статус-кво, основанный на законности, легитимности, нормах и принципах международного права. «Заместитель премьер-министра Азербайджана посетил Армению, где на уровне правительств двух стран — Азербайджана и Армении — обсуждались различные пункты повестки, включая экономические и торговые отношения, политический диалог, а также делимитацию и демаркацию границ — как это обычно происходит между соседними странами», — сказал Гаджиев (цитата по Репорту).

Он также добавил, что поставки отдельных товаров в Армению становятся новой нормой в отношениях между двумя странами:

«Это также способствует укреплению энергетической безопасности и общему благополучию Армении. Мы рассматриваем возможность импорта отдельных товаров, и бизнес-сообщества двух стран уже работают сообща», — сказал он.

Гаджиев подчеркнул, что разрешение конфликта между Арменией и Азербайджаном, в более широком смысле, обеспечивает безопасность обеих стран, особенно учитывая появление новых очагов напряженности в регионе Южного Кавказа.