Начался визит в Карабах и Восточный Зангезур представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в сопровождении помощника президента Азербайджана — заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева.

В поездке принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей из 62 стран и международных организаций.

Визит продлится два дня и охватит города Ханкенди, Ходжалы, Шушу, а также Лачынский район.

В ходе поездки участники ознакомятся с ходом работ по реконструкции и восстановлению региона, а также с объектами социально-экономической инфраструктуры.