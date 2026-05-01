Милли Меджлис принял решение «в связи с антиазербайджанской деятельностью Европейского парламента».

В решении отмечается, что Милли Меджлис в своих отношениях с парламентами иностранных государств и международными парламентскими организациями руководствуется принципами совместной деятельности во имя мира, безопасности и устойчивого развития, а также поощряет открытый, искренний и конструктивный диалог, основанный на парламентских ценностях и общих интересах.

Подчёркивается, что, к сожалению, деструктивная позиция Европарламента, отрицающая указанные принципы, стала основным препятствием для развития двустороннего и многостороннего сотрудничества с данной структурой.

Отмечается, что в основе деятельности Европарламента лежит категорическое отрицание норм и принципов международного права, а также понятия справедливости. Эта структура последовательно игнорировала 30-летнюю оккупацию азербайджанских территорий Арменией, разрушение сотен городов и сёл, исторических, религиозных и культурных памятников, этнические чистки, а также права более одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев.

Указывается, что платформы сотрудничества с Европарламентом — Комитет парламентского сотрудничества ЕС–Азербайджан и Парламентская ассамблея «Евронест» — фактически были превращены в инструменты давления, шантажа и грубого вмешательства во внутренние дела страны.

Милли Меджлис Азербайджана уже приостанавливал отношения с Европарламентом в 2015 году, однако затем возобновил сотрудничество, учитывая многочисленные обращения и обещания противоположной стороны.

Несмотря на это, Европарламент не выполнил своих обещаний и продолжил проводить антиазербайджанскую политику, распространяя клевету и дезинформацию.

Отмечается, что после восстановления территориальной целостности Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева данная деятельность Европарламента ещё более усилилась. Успешная реализация мирной повестки, выдвинутой президентом Ильхамом Алиевым, а также поддержка его инициатив на международном уровне, включая Вашингтонские договорённости, стали причиной усиления антиазербайджанской риторики со стороны этой структуры.

Указывается, что с момента 44-дневной Отечественной войны Европарламент принял более 10 резолюций против Азербайджана, содержащих ложные утверждения и необоснованные обвинения. Также подчёркивается, что данная структура использовалась как один из основных инструментов давления на Азербайджан в преддверии и во время проведения конференции COP29.

В документе говорится, что Европарламент превратился в структуру, где системно проявляются ангажированность, коррупция, лоббистское влияние, а также антиисламские и антиазербайджанские настроения. Отмечается, что его деятельность препятствует не только отношениям между Азербайджаном и Европейским союзом, но и усилиям по обеспечению долгосрочного мира и стабильности в регионе.

С учётом изложенного Милли Меджлис принял следующие решения:

— прекратить сотрудничество с Европейским парламентом по всем направлениям;

— прекратить участие в Комитете парламентского сотрудничества ЕС–Азербайджан;

— начать процедуру прекращения членства в Парламентской ассамблее «Евронест» в соответствии с её уставом и на период процедуры не участвовать в её мероприятиях.

12:10 В Милли Меджлисе принято решение, связанное с деятельностью Европейского парламента против Азербайджана.

Документ зачитал вице-спикер Зияфят Аскеров.

11:45 В Милли Меджлисе создана комиссия с целью подготовки решения, связанного с деятельностью Европейского парламента в отношении Азербайджана.

Об этом заявила спикер парламента Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании.

Председателем комиссии назначен Зияфят Аскеров, членами комиссии — Фазиль Мустафа, Мубариз Гурбанлы, Тахир Миркишили, Турал Гянджалиев, Жаля Алиева и Сабина Хасаева.

11:26 В Милли Меджлисе вынесен на обсуждение вопрос, связанный с деятельностью Европейского парламента против Азербайджана.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила, что парламент Азербайджана был вынужден приостановить отношения с Европарламентом в связи с его предвзятыми документами, однако после его усилий в сентябре 2016 года было принято решение о восстановлении отношений.

«К сожалению, прошедшие 10 лет показали, что Европейский парламент не намерен отказываться от предвзятой деятельности против Азербайджана. Восстановление нашей территориальной целостности лишь усилило его активность в данном направлении. Всё это демонстрирует, по каким параметрам на самом деле действует данный орган», — отметила спикер.

11:07 Милли Меджлис примет заявление в связи с деятельностью Европейского парламента против Азербайджана.

Данный вопрос включён в повестку дня сегодняшнего заседания Милли Меджлиса.

Следует отметить, что 30 апреля Европейский парламент принял резолюцию, касающуюся Азербайджана.