1 мая посол Европейского союза в Азербайджане Мариана Куюнчич была вызвана в Министерство иностранных дел.

В ходе встречи была решительно осуждена резолюция Европейского парламента, принятая 30 апреля, содержащая необоснованные и предвзятые положения в отношении Азербайджана. В связи с этим другой стороне была вручена нота протеста.

Было подчеркнуто, что положения данной резолюции искажают реальность, противоречат принципам объективности, а также обязательствам уважать суверенитет и территориальную целостность государств. Отмечено, что подобный подход Европарламента негативно влияет на процесс нормализации в регионе и перспективы отношений между Азербайджаном и ЕС.

Заявлено, что утверждения о возвращении армянских жителей в Карабахский регион полностью безосновательны и носят характер вмешательства во внутренние дела Азербайджана. Подчёркнуто, что, несмотря на представленный в 2023 году план реинтеграции в соответствии с Конституцией Азербайджана, армянские жители покинули регион добровольно, а заявления об обратном не соответствуют действительности.

Также отмечено, что призывы к освобождению лиц армянского происхождения, представляемых как «военнопленные», с юридической точки зрения неприемлемы. Напомнено, что Азербайджан проявил гуманизм, освободив ряд заключённых и предприняв шаги по укреплению доверия, тогда как лица, в отношении которых вынесены судебные приговоры, совершили тяжкие преступления, включая терроризм, диверсии и военные преступления.

Подчёркнуто, что обвинения в «уничтожении культурного и религиозного наследия» являются полностью необоснованными и неприемлемыми. В то же время было обращено внимание на то, что европейские институты не придают должного значения фактам масштабного разрушения и осквернения культурного и религиозного наследия Азербайджана в период оккупации.

В ходе встречи европейскую сторону призвали воздержаться от подобных шагов, наносящих ущерб отношениям Азербайджан — ЕС, а также процессу мира и нормализации в регионе.