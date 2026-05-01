Министерство транспорта Казахстана продолжает расследование крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), произошедшего вблизи аэропорта Актау. Об этом сообщили в ведомстве.

«В настоящее время комиссия по расследованию авиационного происшествия с воздушным судном Embraer 190 4K-AZ65 авиакомпании Azerbaijan Airlines продолжает свою работу в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой, установленными приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации», — отметили в министерстве, отвечая на вопрос, планируется ли продолжать или прекращать расследование после заявления внешнеполитических ведомств России и Азербайджана.

В ведомстве подчеркнули, что после завершения расследования окончательный отчет будет опубликован на официальном сайте Минтранса Казахстана.

«В отчете будут отражены установленные причины авиационного происшествия, а также выводы и рекомендации комиссии», — сообщили в министерстве.