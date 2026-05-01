На международной площадке, посвящённой роли молодёжи в постколониальную эпоху, представительница Марокко Шерен Табуи выступила с инициативой усиления участия молодых людей в общественно-политической жизни страны.

По её словам, опыт реализации молодёжных инициатив уже был опробован в ряде стран, включая Непал и Марокко, где проект получил название Gen Z 212 Manifestation. Несмотря на то, что программа пока демонстрирует ограниченные результаты, она рассматривается как важный шаг к активизации молодёжного участия.

Табуи обратила внимание на существующую проблему. По ее словам, молодые люди нередко получают возможность быть услышанными, однако остаются исключёнными из процесса принятия решений. В этой связи в Марокко предпринимаются шаги по вовлечению молодёжи в государственные и общественные процессы, включая работу с правовыми механизмами и поддержку активности ассоциаций.

Она также выразила надежду на сотрудничество с международными инициативами для совершенствования законодательной базы и расширения участия молодёжи в стране. Шерен Табуи является студенткой магистратуры в области права и управления в Университете Туфайля (Марокко).