В Туапсе в результате атаки украинских беспилотников в ночь на 1 мая произошел пожар на территории морского терминала, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Пострадавших, по данным властей, нет. Тушением пожара занимаются 128 человек и 41 единица техники, в том числе от МЧС России.

Украинский мониторинговый канал Exilenova+ утверждает, что удар пришелся по одному из резервуаров, вероятно, с нефтепродуктами. Издание «Кедр» отмечает, что на морском терминале хранятся нефтепродукты перед транспортировкой. После атаки над городом, по словам очевидцев, снова появились черные столбы дыма.

Отметим, что это уже четвертая атака на Туапсе с середины апреля. Первые три произошли 16, 20 и 28 апреля.