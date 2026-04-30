Дочерняя компания «Казахстанские железные дороги» (КТЖ) заказала строительство двух судов на Бакинском судостроительном заводе для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Дочерняя компания KTZ Express — ТОО KTZ Express Shipping — подписала контракты на строительство шести универсальных сухогрузов-контейнеровозов. Четыре судна построит китайская Jiangsu Haizhongzhou Shipping Industry Co., Ltd., еще два — Бакинский судостроительный завод.

«Новые суда станут частью усилий по укреплению позиций Казахстана на ТМТМ и развитию полноценного морского звена маршрута. По сути, речь идёт о формировании отдельного направления морских перевозок внутри единой логистической цепочки», — отмечается в сообщении компании.

Суда класса «река–море» будут рассчитаны на дедвейт до 9 900 тонн и перевозку до 537 ДФЭ. Их планируют использовать на Каспийском и Черноморском направлениях, что позволит расширить географию и устойчивость грузоперевозок.

Контейнеровозы оснастят современными системами навигации и управления, соответствующими международным требованиям безопасности и экологическим стандартам IMO и MARPOL. Классификационное сопровождение обеспечит Bureau Veritas.

Это, как отмечают в компании, должно повысить надежность перевозок, усилить экологические стандарты флота и укрепить доверие со стороны международных грузоотправителей.