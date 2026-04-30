Между губернаторством города-государства Ватикан и Фондом Гейдара Алиева подписано очередное соглашение о проведении реставрационных работ в Базилике Святого Павла.

На встрече в Ватикане документ подписали помощник президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров и президент губернаторства города-государства Ватикан, монахиня Раффаэлла Петрини.

В рамках нового проекта предусмотрена реставрация статуй Святого Павла и Святого Петра, расположенных внутри базилики, а также статуй Святого Павла и Святого Луки во дворе базилики.