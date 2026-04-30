В Алматы открыт первый в Казахстане крематорий, сообщает агентство Kazinform.

В кремационном зале установлены две печи чешского производства, работающие при температуре 800–1000 градусов. Подготовка оборудования к процессу занимает около 35 часов. Стоимость кремации составляет около 240 тыс. тенге ($520).

Крематорий располагает 12 морозильными камерами общей вместимостью 48 мест. Тело может храниться от одной недели до месяца в зависимости от пожеланий родственников.

Агентство отмечает, что услуга кремации предоставляется только при наличии прижизненного согласия гражданина. После процедуры родственники могут забрать прах для последующего захоронения или временного хранения в учреждении.

Развеивание праха законодательством Казахстана запрещено.