Речи о том, чтобы использовать Азербайджан в качестве площадки для переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, пока нет.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Об этом речи пока не идет», — сказал Песков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева использовать Азербайджан в качестве площадки для переговоров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Азербайджан 25 апреля заявил о готовности провести следующий раунд переговоров с Россией на территории Азербайджана.