Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с обращением к нации, в котором заявил о необходимости укрепления региональной безопасности и пересмотра роли внешних сил в Персидском заливе. По его словам, Иран намерен обеспечивать стабильность в Ормузском проливе и не допустит использования этого стратегического маршрута в интересах третьих стран. Он подчеркнул, что контроль над проливом должен способствовать стабильности и экономическому развитию всего региона.

В своём заявлении он также отметил, что ядерные и ракетные технологии Ирана являются частью национального достояния, и любые попытки внешнего давления в этих сферах будут отвергнуты.

Отдельное внимание было уделено отношениям с США. Моджтаба Хаменеи заявил, что политика Вашингтона в отношении Тегерана потерпела неудачу, а присутствие Соединённых Штатов в регионе не соответствует будущему Персидского залива.

«С Божьей помощью будущее региона Персидского залива будет светлым, без присутствия США, во благо прогресса, спокойствия и благополучия народов. Мы — единая судьба с соседями в Персидском заливе и Оманском море, а чужеземцы с тысяч километров не имеют там места, кроме как на дне моря. Эта победоносная цепочка, достигнутая благодаря Богу и стратегии сильного Ирана, откроет новую эпоху порядка в регионе и мире» —, сказал он.

По его оценке, нестабильность в регионе во многом связана с вмешательством внешних сил, тогда как соседние государства разделяют с Ираном общие интересы и судьбу. Хаменеи добавил, что события последних лет стали, по его мнению, поворотным моментом в борьбе за региональную самостоятельность, а дальнейшее развитие региона будет происходить без доминирующего влияния извне.