Москва считает неприемлемыми попытки стран вне региона обеспечить военное присутствие в Центральной Азии и решать там логистические задачи. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

«Внимательно отслеживаем попытки внерегиональных государств обеспечить военное присутствие и решение логистических задач в Центральной Азии. Считаем это недопустимым», — заявил он.

Также он подчеркнул, что российская сторона серьёзно обеспокоена ситуацией в Сирии, Ливане и Афганистане, а также гуманитарной катастрофой в секторе Газа.