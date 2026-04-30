Президент Украины Владимир Зеленский поручил установить контакт с администрацией президента США Дональда Трампа, чтобы уточнить детали российского предложения о краткосрочном перемирии.

По словам главы государства, Украина нацелена на достижение мира и продолжает необходимую дипломатическую работу для реального завершения войны. В Киеве намерены выяснить, идет ли речь лишь о временной паузе, например, на период проведения мероприятий в Москве, или о более широких договоренностях.

Украинская сторона подчеркивает, что выступает за долгосрочное прекращение огня, обеспечение надежной безопасности для граждан и формирование устойчивого мира. Киев заявляет о готовности работать в любом эффективном и приемлемом формате ради достижения этих целей.

Вчера, 29 апреля, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого выразил готовность объявить перемирие 9 мая.