Азербайджан в рамках сотрудничества с Программой ООН по окружающей среде (UNEP) 5 июня 2026 года проведёт в Баку мероприятия, приуроченные к Всемирному дню окружающей среды (WED).

Как сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, мероприятие пройдет под девизом: «Вдохновляясь природой. Во имя климата. Во имя нашего будущего».

Сообщается, что право проведения Всемирного дня окружающей среды Азербайджан получил в ходе мероприятия, состоявшегося в 2024 году в Республике Корея.

В сообщении отмечается, что Всемирный день окружающей среды, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 1972 году, является глобальной экологической платформой, объединяющей миллионы людей по всему миру.

Азербайджан продолжает реализацию мер по расширению сети особо охраняемых природных территорий, сохранению биологического разнообразия, восстановлению экосистем и борьбе с изменением климата. Страна, являясь участником Парижского соглашения, взяла на себя обязательства по сокращению выбросов и активно развивает сферу возобновляемой энергетики.

Подчеркивается, что, продолжая динамику, сформированную в рамках COP29, Азербайджан стремится укреплять международное сотрудничество и переводить экологические обязательства в практическую плоскость.

Азербайджан и Программа ООН по окружающей среде приглашают все стороны присоединиться к мероприятиям Всемирного дня окружающей среды и совместно приложить усилия для защиты окружающей среды.